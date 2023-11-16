В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар

Погиб один человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на девятом этаже в многоэтажном жилом доме в Москве, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: улица Стрелецкая, 13, в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже произошел пожар. Открытое горение наблюдается в трех окнах, огонь распространяется на вышележащий балкон. В горящей квартире обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства.

Пожарные принимают меры по ликвидации пожара. Проводится эвакуация. Площадь возгорания устанавливается.

Дом построен в 1970 году, в нем 80 квартир.