Суд в Подмосковье арестовал троих мужчин за стрельбу на улице во время свадьбы

Обвиняемые полностью признали свою вину

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу троих мужчин, которые устроили стрельбу на Ярославском шоссе в Подмосковье во время свадьбы. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

"По ходатайству следователя следственного управления УМВД России по Пушкино троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

10 ноября во время празднования свадьбы трое мужчин несколько раз выстрелили в воздух возле жилого дома на Ярославском шоссе и покинули место происшествия. Кроме того, задержанные совершили несколько выстрелов в воздух во время движения в сторону Ярославского шоссе на машине. Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).