16 ноября, 18:09,
обновлено 16 ноября, 18:21

В Астрахани к месту обрушения дома подъехала тяжелая техника для разбора завалов

На месте ЧП работают кинологи, дежурят бригады сокрой помощи

ТАСС, 16 ноября. Тяжелая техника подъехала к месту частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани для разбора завалов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Возле дома в Астрахани по улице Привокзальной, где в четверг вечером обрушились два подъезда, скопились десятки людей, дежурят бригады сокрой помощи. Здесь работают кинологи, собаки ищут под завалами людей во время "минут тишины". Спасатели помогают жильцам, утратившим документы, а также вручную эвакуируют автомобили. В настоящее время к месту для разбора завалов подъезжает тяжелая техника.

Жилец третьего подъезда дома сообщил ТАСС о наличии трещины в здании. Мужчина рассказал, что канализация в пятиэтажке текла последние две недели, жильцы чувствовали неприятные запахи в подъезде, возле дома собиралась вода.

"Да. <…> У меня плитка со вчерашнего дня с потолка начала отклеиваться, а сегодня еще хуже стало <…>, я это заметил", - сказал Алексей Федорычев, отвечая на вопрос о наличии трещины в доме.

По данным администрации города, на месте происшествия работает спецтехника муниципальных предприятий "Чистый город", "Астрводоканал", "Коммунэнерго", "Зеленый город" для оказания помощи в разборе завалов. "Всего задействовано 13 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В администрации региона сообщили, что число спасателей увеличено со 116 до 176 человек.

"По состоянию на 19:00 (18:00 мск) из здания эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы. 176 человек и 39 единиц техники", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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