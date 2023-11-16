Пожар в многоэтажном жилом доме в Москве локализовали на площади 50 кв. м

В горящей квартире обнаружили одного погибшего

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар, который произошел в квартире на девятом этаже в многоэтажном жилом доме в Москве, локализован на площади 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из подъезда спасены шесть человек. К сожалению, есть погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что пожар локализован на площади 50 кв. м.

Вечером в четверг на Стрелецкой улице в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже начался пожар. Огнем охвачены квартира на девятом этаже и межквартирный холл.

В новость внесены изменения (20:46 мск) - уточняется число спасенных и площадь локализации.