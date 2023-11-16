Предполагаемая соучастница по делу "Балтики" скрылась в Европе

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщина занимала в российской компании должность директора по правовым вопросам, маркетингу и экспорту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Предполагаемая соучастница по делу "Балтики" и бывшая сотрудница российской пивоваренной компании скрылась в Европе. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе городских судов.

"В пользу реальной значимости доводов следствия о наличии у Шерстенникова Д. В. планов скрыться также свидетельствует поведение вероятной соучастницы инкриминируемого ему преступления - бывшей подчиненной последнего Кузьминой Е. В., действия которой непосредственно завершили реализацию единого преступного умысла соучастников", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС, предполагаемая соучастница занимала в российской компании должность директора по правовым вопросам, маркетингу и экспорту. Покинув Россию, она перешла работать в компанию Carlsberg.

В четверг Выборгский районный суд отправил под стражу бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского по делу о мошенничестве. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.

Установлено, что лица из числа руководства "Балтики" договорились с аналогичной иностранной компанией о получении права на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь, отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств. При этом за вторую часть сделки российская пивная компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 млн 601 тыс. рублей. Как оказалось, первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества, с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.