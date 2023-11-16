16 ноября, 18:11,
обновлено 16 ноября, 18:42

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Москве увеличилось до двух

Возгорание потушили на общей площади 51 кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Москве увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По последним данным, в результате пожара погибли два человека. Один погибший был обнаружен в ходе тушения огня, другой был спасен, но находился в тяжелом состоянии, спасти его не удалось", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС России уточнили, что в ходе пожара погибли две женщины.

В настоящее время пожар потушен на общей площади 51 кв. м. На месте работали 28 специалистов и 8 единиц техники. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказали в столичной прокуратуре. Проверка по данному факту находится на контроле надзорного ведомства столицы.

В пресс-службе столичного главка сообщили, что следователи начали доследственную проверку по факту пожара. В ведомстве уточнили, что тело женщины было обнаружено в квартире после ликвидации пожара, тело еще одного человека найдено на лестничной клетке, предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Следователи приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будут назначены несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Пожар в двенадцатиэтажном жилом доме по улице Стрелецкая, 13 начался вечером в четверг. Огнем были охвачены квартира на девятом этаже и межквартирный холл. Ранее сообщалось, что погиб один человек.

Дом построен в 1970 году, в нем 80 квартир. 

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