В РФ с начала года 2 тыс. человек погибли при пожарах из-за неосторожности при курении

В МЧС рассказали, что с начала года произошло более 50 тыс. пожаров по причине неосторожности при курении

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. пожаров из-за неосторожности при курении произошло в России с начала года, в результате погибли свыше 2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала года произошло более 50 тыс. пожаров по причине неосторожности при курении. Погибли более 2 тыс. человек", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС напомнили, что нельзя ложиться в постель с сигаретой, а уходя из помещения следует убедиться, что сигарета потушена. Также в МЧС отметили, что место для курения должно быть оборудовано пепельницей.