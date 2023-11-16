16 ноября, 18:56,
обновлено 16 ноября, 19:30

В Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения части жилого дома

В СК по региону отметили, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после частичного обрушения жилой пятиэтажки в Астрахани, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

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"По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, причиной обрушения дома мог стать ремонт в одной из квартир, из-за которого были повреждены несущие конструкции. После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

Прокурор Астраханской области Сергей Фрост на контроль ход расследования уголовного дела. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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