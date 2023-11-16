В Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения части жилого дома

В СК по региону отметили, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после частичного обрушения жилой пятиэтажки в Астрахани, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, причиной обрушения дома мог стать ремонт в одной из квартир, из-за которого были повреждены несущие конструкции. После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

Прокурор Астраханской области Сергей Фрост на контроль ход расследования уголовного дела.