В СК назвали возможную причину обрушения части дома в Астрахани

По предварительным данным, к происшествию мог привести ремонт в квартире, в результате которого были повреждены несущие конструкции

ТАСС, 16 ноября. Ремонт в одной из квартир рассматривается как предварительная причина обрушения части многоквартирного дома в Астрахани, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

"Вечером 16 ноября 2023 года на улице Вокзальной Ленинского района города Астрахани произошло обрушение 3-го и 4-го подъездов пятиэтажного дома. <...> По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - говорится в сообщении.