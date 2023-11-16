16 ноября, 18:58,
обновлено 16 ноября, 19:02

В СК назвали возможную причину обрушения части дома в Астрахани

Мария Соловьева/ ТАСС
© Мария Соловьева/ ТАСС

По предварительным данным, к происшествию мог привести ремонт в квартире, в результате которого были повреждены несущие конструкции

ТАСС, 16 ноября. Ремонт в одной из квартир рассматривается как предварительная причина обрушения части многоквартирного дома в Астрахани, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

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"Вечером 16 ноября 2023 года на улице Вокзальной Ленинского района города Астрахани произошло обрушение 3-го и 4-го подъездов пятиэтажного дома. <...> По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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