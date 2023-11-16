В Ульяновской области возбудили дело по признакам фальсификации документов на выборах

Депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что до этого три раза были получены официальные отказы в возбуждении дела

УЛЬЯНОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алексей Куринный сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении по депутатскому заявлению уголовного дела по признакам фальсификации избирательных документов на участке в Новомалыклинском районе Ульяновской области.

"Следственный комитет РФ по Ульяновской области возбудил <…> по нашему заявлению уголовное дело по признакам фальсификации избирательных документов и покушении на фальсификацию итогов голосования на выборах депутатов, которые состоялись в сентябре (ч. 1 ст. 142, ч. 3 ст. 30. 142.1 УК РФ) на участке номер 2008 в Новомалыклинском районе", - написал он. Депутат уточнил, что до этого три раза были получены официальные отказы в возбуждении уголовного дела. Куринный добавил, что будет следить за ходом расследование уголовного дела.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием следственного управления СК РФ по региону.

Избирательная комиссия Ульяновской области 12 сентября утвердила результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва. По итогам голосования партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мест кандидаты этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Депутатские мандаты в муниципальных одномандатных округах получили также представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.