В Софии из-за устроенных футбольными фанатами беспорядков пострадали 14 человек

Болгарское телеграфное агентство со ссылкой данные скорой помощи передает, что некоторых госпитализировали

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате акции протеста футбольных болельщиков в Софии. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на данные скорой помощи, несколько из них были госпитализированы.

Болельщики протестовали против руководства Болгарского футбольного союза (БФС). Как передает корреспондент ТАСС, перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года болельщики, которые не были допущены на стадион решением футбольных властей, начали забрасывать полицию камнями и петардами, поджигать автомобили, бить стекла машин и витрины. Движение транспорта на центральных улицах столицы было заблокировано.

Полицейские были вынуждены применить водометы и другие спецсредства, чтобы разогнать агрессивную толпу. "Полиция Софии приняла меры по деэскалации напряженности, возникшей во время протеста в столице, были использованы водометы. В результате агрессивных действий пострадали полицейские, есть пострадавшие и среди болельщиков. Есть задержанные. Нанесен материальный ущерб", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

По предварительным данным, в центре Софии протестовали около 5 тыс. болельщиков, а в охране общественного порядка были задействованы более 1,6 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. "Исключительно разочарован действиями болельщиков, тем, что протестующие разрушали город. Заявленный ими мирный протест не должен был развиваться подобным образом", - заявил журналистам мэр Софии Васил Терзиев.

Футбольные болельщики разных клубов объединились в Софии против бывшего вратаря футбольной сборной Болгарии Борислава Михайлова, возглавляющего БФС уже 18 лет. Как отмечает газета "24 часа", последней каплей стала инициатива БФС не пускать болельщиков на трибуны стадиона, чтобы избежать акции протеста. Ранее фанаты уже устраивали массовые протесты на стадионах страны, требуя отставки главы БФС и других представителей руководства.

В четверг сборная Болгарии принимала команду Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Болгары на текущий момент занимают последнее, пятое место в группе G. На их счету две ничьи и четыре поражения в шести играх. Встреча с Венгрией завершилась вничью - 2:2.