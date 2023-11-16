16 ноября, 20:53,
обновлено 16 ноября, 21:00

В Ярославской области автобус съехал в кювет

Пострадали четыре человека

ТАСС, 16 ноября. Пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет в Ярославской области, в результате в нем пострадали четыре человека, они доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

"По предварительной информации, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, не справился с управлением, совершил съезд в кювет. В момент ДТП в автобусе находилось четыре пассажира: женщина 1957 года рождения, мужчина 1988 года рождения, девочки 2006 года рождения и 2007 года рождения. В результате ДТП пассажиры доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло около 18:50 на автодороге Борисоглебский - Титово-2. "В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении УМВД по региону.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с ДТП. По данным пресс-службы надзорного ведомства, авария произошла на выезде из села Яковцево Борисоглебского района. Автобус следовал в поселок Борисоглебский. На место происшествия выехал прокурор Борисоглебского района Евгений Маймистов. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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