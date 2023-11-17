16 ноября, 21:35

В Словении подвергся вандализму Еврейский общинный центр и театр

Как сообщил Европейский еврейский конгресс, на дверях центра нарисовали звезду Давида и свастику

ЛЮБЛЯНА, 17 ноября. /ТАСС/. Еврейский общинный центр и театр в столице Словении Любляне подвергся вандализму. Об этом сообщил Европейский еврейский конгресс на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Ужасно видеть, что Еврейский общинный центр и театр в Любляне испорчен антисемитскими граффити. В здании также находится местная синагога и Музей истории Холокоста в Словении. Мы поддерживаем словенскую еврейскую общину", - говорится в сообщении.

Вместе с ним была опубликована фотография двери центра, на которой были нарисованы звезда Давида и свастика. 

Теги:
Словения
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