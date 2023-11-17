В ООН сообщили об увеличении помощи Афганистану в связи с землетрясениями

По новым сведениям, число пострадавших составляет 275 тыс. человек, что выше первоначальной оценки в 114 тыс.

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Произошедшие Афганистане в октябре землетрясения привели к гораздо более тяжелым последствиям, чем считалось до сих пор. Объем необходимой помощи пострадавшему населению на период до марта 2024 года теперь оценивается в $173 млн, а не в $93 млн. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

"Три землетрясения, произошедшие в провинции Герат на западе Афганистана с 7 по 15 октября, причинили больший ущерб, чем первоначально предполагалось", - говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене УКГВ. Согласно новым оценкам, от этих стихийных бедствий "в девяти районах непосредственно пострадали 275 тыс. человек, что выше первоначальной оценки в 114 тыс. человек".

Запущенный 17 октября план реагирования на последствия землетрясений в Герате в размере $93 млн на период до марта 2024 года "пересмотрен в сторону увеличения до $173 млн", отметили в управлении.

"На сегодняшний день получено всего $35,3 млн, что составляет 20% необходимых ресурсов", - подчеркнули в УКГВ. Срочно требуется дополнительное финансирование для оказания до наступления зимы поддержки семьям, живущим под открытым небом или во временных убежищах, говорится в сообщении.

7 октября в 42 км к северо-западу от города Герат было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, тогда подземные толчки привели к гибели более 2,4 тыс. человек, не менее 2 тыс. получили травмы.