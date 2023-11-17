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16 ноября, 22:23
В Астрахани после обрушения части многоэтажного дома ввели региональный режим ЧС
© Павел Симаков/ ТАСС
Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома - губернатор.
Теги:
Россия
Астраханская область
Бабушкин, Игорь Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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