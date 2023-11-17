16 ноября, 22:46,
обновлено 16 ноября, 23:09

Бывших и.о. главы АП Украины Пашинского и и.о. украинского МИД Дещицу объявили в розыск

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По данным МВД России, их обвиняют в принятии решений о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывших и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу, обвиняемых в принятии решений о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе, в результате которой за два года пострадали и погибли почти 1,4 тыс. человек. Это следует из базы розыска ведомства.

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"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. По какой статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка значится в базе на Андрея Дещицу.

СК России в начале ноября предъявил заочные обвинения ряду представителей украинского руководства, в том числе Пашинскому и Дещице. Они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении "антитеррористической операции" на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов.

Пашинский занимал должность и. о. главы АП Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года, Дещица - должность и.о. главы МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года. 

Теги:
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