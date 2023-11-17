16 ноября, 23:38

Жительницу Приморья обвиняют в контрабанде леса на 190 млн рублей

Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов из Приморского края стоимостью более 190 млн рублей.

"Как полагает следствие, обвиняемая в 2019 году перевезла контрабандой из Российской Федерации за рубеж более 3 тыс. куб. м пиломатериалов из дуба монгольского стоимостью свыше 190 млн рублей. С этой целью она представляла в Уссурийскую таможню декларации с пакетом документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара", - говорится в сообщении прокуратуры.

В преступлении обвиняется жительница Дальнереченска. Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено в виде семи лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияПриморский край
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