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В Астрахани спасатели разобрали 25% завалов обрушившегося дома

Медучреждения, министерства и службы перевели в круглосуточный режим работы, отметил губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели разобрали 25% завалов на месте, где обрушилась часть дома в Астрахани. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам осмотра места ЧП с заместителем главы МЧС России Анатолием Супруновским.

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"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. <…> По состоянию на 02:30 (01:30 мск) разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", - написал Бабушкин. 

Ранее глава региона сообщал о поиске жильцов квартир под номерами 46 и 56. Позднее выяснилось, что 56-я оказалась пустой.

В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что в разборе завалов задействованы около 200 спасателей и 45 единиц техники. 

"Работы на месте продолжаются. Всего от РСЧС привлечено: 202 человека, 45 единиц техники, из них от МЧС России - 125 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оценки степени повреждений и мониторинга состояния здания, а также для прогноза динамики дальнейшего изменения технического состояния в готовности находится диагностический комплекс "Струна-П". 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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