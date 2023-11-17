В Астрахани спасатели разобрали 25% завалов обрушившегося дома

Медучреждения, министерства и службы перевели в круглосуточный режим работы, отметил губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели разобрали 25% завалов на месте, где обрушилась часть дома в Астрахани. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам осмотра места ЧП с заместителем главы МЧС России Анатолием Супруновским.

"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. <…> По состоянию на 02:30 (01:30 мск) разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", - написал Бабушкин.

Ранее глава региона сообщал о поиске жильцов квартир под номерами 46 и 56. Позднее выяснилось, что 56-я оказалась пустой.

В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что в разборе завалов задействованы около 200 спасателей и 45 единиц техники.

"Работы на месте продолжаются. Всего от РСЧС привлечено: 202 человека, 45 единиц техники, из них от МЧС России - 125 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оценки степени повреждений и мониторинга состояния здания, а также для прогноза динамики дальнейшего изменения технического состояния в готовности находится диагностический комплекс "Струна-П".