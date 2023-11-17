17 ноября, 00:01

Жительница Камчатки заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Жительница Петропавловска-Камчатского признана виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, она заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Петропавловск-Камчатского городского суда.

"Суд оценил представленные доказательства и назначил последней административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении. 

Судом было установлено, что весной 2023 года женщина разместила на своей странице в одной из социальных сетей информацию, которая, по итогам проведенного лингвистического исследования, была признана дискредитирующей Вооруженные силы РФ. По заключению правоохранителей, она создала предпосылки для формирования у граждан негативной оценки проведения специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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