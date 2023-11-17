Суд в США приговорил россиянку Семенову к отбытому сроку заключения

Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что вскоре гражданку РФ отпустят на свободу

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Техас приговорил в четверг гражданку РФ Наталью Семенову по делу, связанному с наркотическими веществами, к уже отбытому ею сроку нахождения под стражей, вскоре она будет отпущена на свободу. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Алексей Тарасов.

"Судья Кэмпбелл Баркер вынес приговор гражданке России Наталье Семеновой в форме отбытого срока заключения, который на данный момент составляет 8 месяцев и 24 дня", - сказал он.

Сроки выхода Семеновой на свободу зависят от того, насколько быстро будут завершены необходимые процедуры по ее освобождению. По словам Тарасова, "это может произойти самое позднее в понедельник".

После освобождения 67-летней россиянки из-под стражи американские миграционные службы будут рассматривать вопрос о ее возможной депортации. Тарасов отметил, что судья в ходе процесса "не наложил условие о ее [Семеновой] депортации" несмотря на то, что имел такую возможность. Адвокат добавил, что Семенова проживает в США с 2009 года, когда она вышла замуж за американца Рассела Рота, который также является фигурантом этого дела. При этом Рот уже был ранее судим за аналогичное преступление, о чем россиянка не знала до замужества. Приговор 81-летнему Роту будет вынесен позднее.

Представитель защиты указал, что Семенова довольна решением суда и желает поскорее вернуться на ферму, где жила последние годы, однако в будущем хотела бы вернуться в Россию. "Наталья утверждает, что в конечном счете она стремится вернуться в Россию, у нее до сих пор жива мама, которой 87 лет, они сами из Ставропольского края", - сказал Тарасов.

Россиянка была задержана в конце февраля, после того как полиция провела обыск около принадлежащего супругам дома, где была изъята партия марихуаны общим весом порядка 450 кг. Изначально Семеновой вменялись преступный сговор и пособничество в производстве наркотиков, что грозило ей тюремным сроком до 10 лет, однако в ходе судебного процесса прокуратура оставила лишь один пункт обвинения - хранение большого количества наркотических средств с намерением их распространения.