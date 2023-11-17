17 ноября, 01:10

В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ за мошенничество в особо крупном размере

Подозреваемый предлагал услуги по комиссованию военнослужащих

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину, который под видом представителя спецслужб обещал помочь в организации процедуры комиссования военнослужащих.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель города Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

По данным силовиков, сумма денежных средств, полученных обманным путем, превысила 1 млн рублей.

СУ СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). 

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