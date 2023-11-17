17 ноября, 01:25

В Приморье из-за аварии без света остались более 2 тыс. человек

Речь идет о жителях поселка Черниговка

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение фидера в Черниговском районе Приморья привело к отключению электроснабжения около 2,2 тыс. жителей поселка Черниговка, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС Приморского края.

"В Черниговском районе из-за аварийного отключения фидера №1 без электроснабжения остались потребители в поселке Черниговка. Под отключение попал ряд многоквартирных домов, в которых проживает 2,2 тыс. человек", - сообщили в министерстве.

На месте работает бригада "Оборонэнерго". Восстановить подачу света планируется в ближайшее время. Причина аварии не уточняется.

В Приморском крае в настоящее время идут снегопады и дожди. По данным Приморского гидрометцентра, количество осадков за ночь превысило половину месячной нормы уже в 12 муниципалитетах. 

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