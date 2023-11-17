17 ноября, 01:37

В Приморье возбудили дело в отношении мэра Дальнереченска

Поводом стало плохое содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий во время гололедицы

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Дальнереченская межрайонная прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении главы Дальнереченского городского округа в Приморье из-за плохого содержания дорог и тротуаров во время гололедицы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Установлено, что более 100 участков автомобильных дорог, придомовых территорий, тротуаров, остановочных пунктов не соответствуют требованиям, предъявленным к их содержанию в зимний период. Помимо представлений об устранении нарушений, межрайонный прокурор вынес постановление о возбуждении в отношении главы Дальнереченского городского округа дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуроры вынесли постановления о возбуждении трех дел об административных правонарушениях в отношении директоров управляющих компаний. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле межрайонной прокуратуры. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация