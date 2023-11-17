В Приморье возбудили дело в отношении мэра Дальнереченска

Поводом стало плохое содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий во время гололедицы

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Дальнереченская межрайонная прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении главы Дальнереченского городского округа в Приморье из-за плохого содержания дорог и тротуаров во время гололедицы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Установлено, что более 100 участков автомобильных дорог, придомовых территорий, тротуаров, остановочных пунктов не соответствуют требованиям, предъявленным к их содержанию в зимний период. Помимо представлений об устранении нарушений, межрайонный прокурор вынес постановление о возбуждении в отношении главы Дальнереченского городского округа дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуроры вынесли постановления о возбуждении трех дел об административных правонарушениях в отношении директоров управляющих компаний. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле межрайонной прокуратуры.