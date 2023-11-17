На юге Австралии в перестрелке погиб полицейский

Еще один получил ранение

СИДНЕЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции штата Южная Австралия погиб в перестрелке с подозреваемым, еще один полицейский ранен, нападавшего госпитализировали. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

В полиции указали, что расследуют обстоятельства перестрелки в городе Сениор, расположенном в 270 км к востоку от Аделаиды. "Наряд, прибывший в один из жилых домов после получения сообщения о выстрелах, столкнулся с вооруженным подозреваемым, который открыл по полицейским огонь. В результате один из сотрудников получил тяжелые ранения и умер на месте происшествия, второй полицейский был ранен и позднее доставлен в больницу в Аделаиде, а третий сумел оказать помощь коллеге и позвать подкрепление", - сообщили правоохранители.

В полиции также отметили, что стрелявший в сотрудников 26-летний мужчина "получил серьезные травмы, угрожающие жизни". "Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а позднее он был доставлен самолетом в Аделаиду, где остается [в больнице] под охраной полиции", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают детективы, криминалисты и сотрудники отдела внутренней безопасности, однако в полиции подчеркнули, что "никакой угрозы обществу нет".