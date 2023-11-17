17 ноября, 01:40

В Приамурье задержали иностранца за финансирование террористической организации

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали иностранца, проживающего в Приамурье, который финансировал террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в РФ террористической", - говорится в сообщении. Название организации пока не уточняется.

В отношении нарушителя следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

В настоящее время в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
РоссияАмурская область
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