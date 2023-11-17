На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Ключевского протянулся на 140 км

Пепел поднялся до 5 км над уровнем моря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Пепловый шлейф от вулкана Ключевская сопка протянулся на 140 км на восток, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Наблюдается фумарольная деятельность вершинного кратера. Однако сильные ветры поднимают пепел до 5 км над уровнем моря. Шлейф ресуспендированных пеплов протягивается на 140 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Активность Ключевского вулкана в последние дни резко снизилась. Ученые считают, что вершинное извержение, которое началось в июне 2023 года, завершено.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.