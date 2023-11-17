17 ноября, 01:59

На севере Сахалина детей в школе кормили просроченными йогуртами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Учащихся школы №7 в городе Охе на севере Сахалина кормили просроченными продуктами, власти и прокуратура организовали проверку, сообщил в своем телеграм-канале мэр района Евгений Михлик.

"<...> Напрямую подключаю к проблеме заместителя по социальным вопросам Розу Федоровну Муртазину и председателя городского собрания Никиту Ильича Бибика. Отработайте так, чтобы были услышаны обращения, проверены все логистические цепочки и, как итог, - организовано здоровое питание детей", - говорится в сообщении главы городского округа.

По информации мэра, эта школа уже не в первый раз попадается на предоставлении некачественного питания. На этот раз в столовой выдавались просроченные творожки и йогурты. Поступают жалобы от родителей. "Охинская городская прокуратура также выходит в учреждение с проверкой. Буду информировать вас о текущем положении дел", - рассказал мэр. 

© Информационное агентство ТАСС
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