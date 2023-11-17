В Забайкалье на руднике под завалами обнаружили тело одного из шахтеров

Спасатели продолжают поиски второго человека

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Тело одного из работников золоторудной компании "Омчак", оказавшегося под завалами после обрушения на руднике, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"По состоянию на 09:55 (03:55 мск) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении.

Сообщение об обрушении горной породы поступило в 07:20 (01:20 мск). Инцидент произошел на горизонте 675 вертикальной выработки. В ликвидации последствий принимают участие 18 человек и 5 единиц техники. На базе главного управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС.

Как сообщил ТАСС глава Балейского района Владимир Ушаков, обрушение произошло на Верхне-Алиинском месторождении, которое разрабатывает золоторудная компания "Омчак". Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю начало доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

3 декабря 2022 года на шахте "Омчака" в Забайкалье также произошло обрушение породы. Тогда на участке находились четыре человека, трое из них не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно. Один рабочий погиб.