На терпящем бедствие у Сахалина танкере завершили перекачку топлива на берег

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты морской спасательной службы в пятницу утром завершили процесс перекачки на берег топлива с танкера "Виктория", севшего на мель у юго-западного побережья Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Невельского района.

"Начавшаяся во вторник перекачка дизтоплива с аварийного судна в автоцистерны на берегу завершилась в пятницу. В общей сложности с "Виктории" откачали 720 тонн нефтепродуктов. Теперь готовятся к снятию с мели", - рассказал собеседник агентства.

10 ноября танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 метрах от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Капитан подал сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива на тот момент не было, запас продуктов питания и воды на борту имеется. Вечером того же дня к танкеру на помощь из порта Корсаков (юг Сахалина) пришло спасательное судно "Отто Шмидт".

По информации капитана, у судна не работает главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, был запущен аварийный дизель-генератор, так как танкер оказался обесточенным. На борту находилось 760 тонн топлива: 700 тонн в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера.