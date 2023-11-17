17 ноября, 02:34

Сахалинца приговорили к четырем годам колонии за самовольный уход из зоны СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий заключен под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

В судебном заседании установлено, что 4 июня мужчина самовольно оставил боевые позиции воинской части в Донецкой Народной Республике (ДНР) в период ведения боевых действий. Он покинул район проведения специальной военной операции и уехал в Донецк. После этого военнослужащий с помощью попутного транспорта, поезда и самолета добрался до Сахалина - поселка Ноглики. Там он проводил время по своему усмотрению по официальному месту жительства. 28 июня мужчина добровольно прибыл в отдел полиции и сам заявил о своем уклонении от военной службы.

Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетних детей и принял во внимание его личную характеристику. Однако также учтено нарушение присяги, оставление оружия и боевой позиции - это могло негативно сказаться на выполнении служебной задачи всего подразделения и подорвать морально-психологическое состояние воинского коллектива. 

© Информационное агентство ТАСС
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