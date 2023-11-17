У жителя Красноярского края нашли более 48 кг марихуаны

Мужчина прятал ее в крышах дворовых построек, сообщили в региональном МВД

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 48 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя села Тесь на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В ходе осмотра дворовых построек в крышах гаража и сарая сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Минусинский" обнаружили у 53-летнего мужчины из села Тесь вещества растительного происхождения с характерным запахом конопли. Мужчина убеждал полицейских, что это такой вид утеплителя, который он использует уже давно. Но эксперты установили, что это марихуана общей массой более 48 килограммов, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств). "Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - пояснили в ведомстве.