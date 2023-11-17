17 ноября, 02:54

На Камчатке объявили о лавинной опасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 21 ноября из-за циклона. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В период с 19 по 21 ноября включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

К берегам Камчатки подходит охотоморский циклон. По прогнозам, он принесет в районы края метель и порывистый ветер, волнение в акваториях. 

© Информационное агентство ТАСС
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