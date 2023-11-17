В Забайкалье после обвала на руднике обнаружили тело второго шахтера

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели подняли на поверхность тело второго шахтера, погибшего при обрушении на руднике компании "Омчак". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", - говорится в сообщении.

3 декабря 2022 года на шахте "Омчака" в Забайкалье также произошло обрушение породы. Тогда на участке находились четыре человека, трое из них не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно. Один рабочий погиб.