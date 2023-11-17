17 ноября, 03:42

В Туве ищут упавшую в Енисей девочку

Как сообщили в МЧС, поиском занимаются более 40 человек

ТАСС, 17 ноября. Более 40 человек спасателей, сотрудников полиции и родственников ищут в Туве 13-летнюю девочку, которая упала в реку Енисей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Продолжаются поиски 13-летней девочки на акватории реки Енисей. На поисках работают четыре поисковые группы, которые обследуют территории вдоль двух берегов водоема, а также изгибы рек, применяется беспилотная авиация в труднодоступных местах. Всего задействован 41 человек, 6 единиц техники. Также в поисковых работах участвуют сотрудники полиции, родственники", - говорится в сообщении.

В Кызыле 8 ноября 13-летняя девочка упала в реку Енисей. На место были направлены спасатели и беспилотная авиация. Ребенка найти не удалось. Поисковые работы были осложнены прохождением шугохода. Мама девочки обратилась за помощью к зампреду Госдумы Шолбану Кара-оолу с просьбой усилить поиски.

По данным Гидрометцентра, в Кызыле днем до минус 3 градусов, ночью до минус 11 градусов. 

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