В Москве на Косинском шоссе грузовик совершил наезд на человека

На месте ЧП работают оперативные службы города

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на Косинском шоссе в Москве на вышедшего из автомобиля водителя. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Косинском шоссе водитель грузового автомобиля совершил наезд на вышедшего из автомобиля водителя. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, сообщили департаменте.