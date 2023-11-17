17 ноября, 03:47

В Москве на Косинском шоссе грузовик совершил наезд на человека

На месте ЧП работают оперативные службы города

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на Косинском шоссе в Москве на вышедшего из автомобиля водителя. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Косинском шоссе водитель грузового автомобиля совершил наезд на вышедшего из автомобиля водителя. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, сообщили департаменте. 

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