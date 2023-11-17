В Свердловской области в ДТП пострадали девять человек

ЧП произошло на трассе Р352 Серов - Екатеринбург

Екатеринбург, 17 ноября. /ТАСС/. На 191-м км автотрассы регионального значения Р352 Серов - Екатеринбург в Свердловской области произошла автоавария с участием двух легковых машин, один автомобиль загорелся. Как сообщил в Telegram-канале областной Минздрав, пострадали девять человек.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них пострадали девять человек. Трое госпитализированы в реанимационное отделение больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице Кушвы, из них двое - в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - сообщили в ведомстве.

На место инцидента выезжала реанимационная бригада северного филиала территориального центра медицины катастроф и комплексная бригада с анестезиологом-реаниматологом, хирургом, травматологом и нейрохирургом.