17 ноября, 03:50

В Свердловской области в ДТП пострадали девять человек

ЧП произошло на трассе Р352 Серов - Екатеринбург

Екатеринбург, 17 ноября. /ТАСС/. На 191-м км автотрассы регионального значения Р352 Серов - Екатеринбург в Свердловской области произошла автоавария с участием двух легковых машин, один автомобиль загорелся. Как сообщил в Telegram-канале областной Минздрав, пострадали девять человек.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них пострадали девять человек. Трое госпитализированы в реанимационное отделение больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице Кушвы, из них двое - в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - сообщили в ведомстве.

На место инцидента выезжала реанимационная бригада северного филиала территориального центра медицины катастроф и комплексная бригада с анестезиологом-реаниматологом, хирургом, травматологом и нейрохирургом. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация