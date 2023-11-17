В Приморье после розлива неизвестной жидкости в школе пятерых детей направили к медикам

Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Пятеро десятиклассников одной из школ приморского города Лесозаводска направлены на медосмотр из-за покраснения слизистых и першения в дыхательных путях. Подростки на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость с химическим запахом, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Лесозаводская межрайонная прокуратура организована проверка по факту инцидента в образовательном учреждении. Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы №1 имени П. И. Омельяненко Лесозаводского городского округа на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом. В результате произошедшего пятеро детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что предмет пока не установлен, но, предположительно, похож на устройство для курения. Жидкость имеет химический вишневый запах.

Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению мер безопасности учащихся в образовательной организации, а также профилактической работе с детьми. По мере установления виновников прокурор района лично примет участие в рассмотрении инцидента на комиссии по делам несовершеннолетних.