Погибшие в Забайкалье шахтеры были вахтовиками из Иркутской и Челябинской областей

Как сообщил глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков, компания "Омчак" будет оказывать помощь семьям погибших

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Двое сотрудников золоторудной компании "Омчак", погибшие при обрушении горных пород на руднике в Балейском районе, были вахтовиками из Иркутской и Челябинской областей. Об этом ТАСС сообщил глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков.

"Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй - в Иркутской области. Один 1978 года, другой - 1979 года рождения. "Омчак" будет оказывать помощь семьям погибших. По моему мнению, это, конечно, трагедия большая. Но горнорудная промышленность всегда несет за собой риски", - сказал Ушаков.

Он отметил, что обрушении горной породы на Верхне-Алиинском месторождении произошло под землей на глубине около полукилометра. Как уточнили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, на руднике велись плановые работы.

3 декабря 2022 года на шахте "Омчака" в Забайкалье также произошло обрушение породы. Тогда на участке находились четыре человека, трое из них не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно. Один рабочий погиб.