17 ноября, 05:20

В Красноярске осудили семерых человек за организацию азартных игр

Как сообщили в СК, двое организаторов и администратор игорного зала получили от двух до трех лет колонии общего режима, а остальные осуждены условно

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Организованную группу из семи человек осудили в Красноярске за организацию незаконных азартных игр. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Собранные следственным отделом по Кировскому району Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении семерых жителей Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация незаконной игорной деятельности в составе организованной группы)", - сообщили в ведомстве.

Двое организаторов и администратор игорного зала получили от двух до трех лет колонии общего режима, еще четверо человек осуждены условно.

Установлено, что в апреле 2019 года двое жителей краевого центра организовали в арендованном помещении по улице Академика Вавилова Красноярска игорный зал, приобрели специальное оборудование. Ставки можно было делать и через интернет. Для работы они наняли администратора и четырех операторов. В марте 2020 года их деятельность была пресечена полицией. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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