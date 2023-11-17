В Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве фермера

Силовую поддержку полицейским оказал ОМОН регионального управления Росгвардии

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух жителей Магнитогорска Челябинской области по подозрению в убийстве фермера в конце декабря 2022 года в Кизильском районе региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В конце декабря 2022 года широкий общественный резонанс вызвало дерзкое убийство фермера в Кизильском районе - 61-летний мужчина был застрелен в голову на территории собственной животноводческой фермы недалеко от поселка Измайловский. Почти год велась беспрерывная работа полиции и следователей по изобличению причастных к преступлению. Обоих молодых людей задержали по местам проживания при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в декабре 2022 года о произошедшем в отдел МВД России по Кизильскому району сообщили работники фермы. По их словам, оба злоумышленника были одеты в камуфляжные костюмы, носили балаклавы и были вооружены. Перед нападением работников фермы связали, забрав телефоны. Позже мужчины скрылись на принадлежавшем потерпевшему автомобиле "Нива", похитив также его ружье и сотовые телефоны работников.

В полиции сообщили, что на след подозреваемых сотрудники управления уголовного розыска областного главка вышли осенью текущего года. В поле зрения полицейских попали два 24-летних жителя Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами. По предварительным данным, нападение на фермера было спланированным.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили, что следователем 24-летним мужчинам предъявлено обвинение по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "в" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство, разбой, хищение либо вымогательство оружия). В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также проверку причастности обвиняемых к совершению иных эпизодов преступной деятельности.