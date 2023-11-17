17 ноября, 06:04

В компании "Омчак" назвали причину гибели двух рабочих на шахте в Забайкалье

Как сообщил гендиректор Андрей Фомин, шахтеров затянуло в горную массу, а самого обрушения пород не было

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в шахте в Балейском районе Забайкальского края не из-за обрушения горных пород. Их затянуло в горную массу, сообщил ТАСС гендиректор золоторудной компании "Омчак" Андрей Фомин.

"Обрушения пород не было. Работы велись в очистном блоке. Произошло затягивание человека в горную массу, в дучку выпуска. Напарник увидел, что человек провалился, решил оказать помощь, и его тоже туда затянуло", - сказал Фомин.

Он отметил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Также компания выплатит материальную помощь женам и детям рабочих. Ориентировочно, каждому члену семьи направят около 2 млн рублей.

"Почему это произошло, будем разбираться. Работает на месте и Следственный комитет, и Ростехнадзор. Обстоятельства будут выяснены. Если есть виновные, конечно, они будут наказаны", - добавил Фомин.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что надзорное ведомство также инициировало проверку. Специалисты оценят исполнение организацией законодательства в сфере промышленной безопасности и требований безопасности при ведении работ на объекте. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация