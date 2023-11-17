В компании "Омчак" назвали причину гибели двух рабочих на шахте в Забайкалье

Как сообщил гендиректор Андрей Фомин, шахтеров затянуло в горную массу, а самого обрушения пород не было

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в шахте в Балейском районе Забайкальского края не из-за обрушения горных пород. Их затянуло в горную массу, сообщил ТАСС гендиректор золоторудной компании "Омчак" Андрей Фомин.

"Обрушения пород не было. Работы велись в очистном блоке. Произошло затягивание человека в горную массу, в дучку выпуска. Напарник увидел, что человек провалился, решил оказать помощь, и его тоже туда затянуло", - сказал Фомин.

Он отметил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Также компания выплатит материальную помощь женам и детям рабочих. Ориентировочно, каждому члену семьи направят около 2 млн рублей.

"Почему это произошло, будем разбираться. Работает на месте и Следственный комитет, и Ростехнадзор. Обстоятельства будут выяснены. Если есть виновные, конечно, они будут наказаны", - добавил Фомин.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что надзорное ведомство также инициировало проверку. Специалисты оценят исполнение организацией законодательства в сфере промышленной безопасности и требований безопасности при ведении работ на объекте. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами.