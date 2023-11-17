На станции метро "Рязанский Проспект" в Москве произошла стрельба

Никто не пострадал, стрелявшего задержали

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами произошел перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский Проспект" московского метро, один из участников выстрелил в потолок. Он оперативно задержан, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский Проспект" произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников <...> выстрелил в сторону потолка. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конфликт, по предварительным данным, произошел на почве личной неприязни. Станция работает в штатном режиме. Полицией проводятся следственные действия.