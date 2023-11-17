В ЛНР при обрушении шахты погиб горняк

Тело извлекли из-под завала и передали медикам

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Шахтер погиб при обрушении породы в шахте в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

"Вчера поступила информация об обрушении в восточном откаточном штреке. Аварией застигнут один человек. Мужчина без признаков жизни был обнаружен под обрушившейся горной массой в восточном откаточном штреке, извлечен из-под завала, осмотрен командиром взвода по медицинской службе, который констатировал смерть", - сказано в сообщении.

Тело подняли на поверхность и передали медикам.