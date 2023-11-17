В Красноярском крае осудили участника группировки, поставлявшей товары по завышенным ценам

Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Участника преступной группировки, поставлявшей по завышенным ценам товары на север Красноярского края, приговорили к 4,5 года лишения свободы условно за пособничество в растрате и растрате на сумму 86 млн рублей. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, фигурантами данного уголовного дела является депутат законодательного собрания края Сергей Натаров, который находится сейчас в СИЗО, следствие считает его организатором, а также его сын, экс-советник предыдущего губернатора региона Александра Усса - Антон Натаров. Всего в состав группы, по версии следствия, входили 14 человек.

"Игарский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Красноярска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) <…> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что осужденный был предпринимателем и заключил сделку со следствием. Ранее также был осужден еще один участник группы, он также заключил сделку со следствием и получил 5,5 года колонии общего режима.

По версии правоохранительных органов, в период с 2016 по 2018 год члены группировки организовали для нужд муниципальных предприятий Игарки поставку и оплату товаров с искусственно завышенной стоимостью, а также фиктивных услуг. Размер ущерба составил 86 млн рублей. Уголовное дело в отношении других участников организованной группы, в том числе Натаровых, находится в производстве суда. По информации прокуратуры, в ее состав входили также предприниматели и руководители муниципальных предприятий.