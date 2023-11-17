17 ноября, 06:52

Полиция в Иванове ищет подростков, избивших лежащего на земле молодого человека

На опубликованной в сети видеозаписи один из них наносит пострадавшему удар ногой в голову

ТАСС, 17 ноября. Сотрудники полиции устанавливают личности подростков после появления в интернете видео, на котором они избивают лежащего на земле молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

"В сети Интернет опубликована короткая видеозапись, на которой запечатлено, как подростки наносят побои лежащему на земле молодому человеку. <…> Ведется работа по установлению личностей участников конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной пресс-службой регионального УМВД, запечатлены трое подростков, один из них в том числе нанес пострадавшему удар ногой в голову и прыгнул на него. 

Теги:
РоссияИвановская область
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