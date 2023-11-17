При взрыве в здании Ереванского госуниверситета погиб человек

По данным Минздрава Армении, трое пострадали

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в здании факультета химии Ереванского государственного университета. Как сообщили в Минздраве Армении, по предварительным данным, один человек погиб, трое получили ранения.

"Трое пострадавших госпитализированы. Оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время пострадавшие обследуются. В результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший. Будет предоставлена дополнительная информация о состоянии здоровья пострадавших", - отмечается в релизе.

Как сообщила журналистам помощник ректора ЕГУ Кнар Мисакян, рассматривается версия, согласно которой пожар возник из-за колебания тока. Студентов факультета эвакуировали, пожар, возникший в результате взрыва, потушили.