Прокуратура сообщила о возбуждении дела о мошенничестве в школе в Курской области

Сумма ущерба составила более 5 млн рублей

ТАСС, 17 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного трудоустройства трех учителей в школу Льговского района Курской области, сумма ущерба составила более 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"В результате неправомерных действий муниципальному бюджетному образовательному учреждению причинен ущерб в сумме более 5 млн рублей. На основании материалов проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Директор школы с 2019 года по 30 июня 2023-го принял на работу учителей - трех женщин, они трудовую деятельность не осуществляли. Их банковские карты находились у директора, зарплатой распоряжался он.