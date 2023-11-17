В Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на станции метро

Нарушителю может грозить до семи лет колонии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который устроил стрельбу перед входом на станцию "Рязанский проспект" московского метро. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", - сказали в пресс-службе. Нарушителю может грозить до семи лет колонии.

Утром 17 ноября перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" между двумя мужчинами произошел конфликт, после которого один из его участников взял дома ружье, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром и службой безопасности метро. "На ружье "Бекас-3" у 75-летнего мужчины имеется разрешение", - добавили в надзорном ведомстве столицы.