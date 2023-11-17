17 ноября, 08:11

В Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на станции метро

Нарушителю может грозить до семи лет колонии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который устроил стрельбу перед входом на станцию "Рязанский проспект" московского метро. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", - сказали в пресс-службе. Нарушителю может грозить до семи лет колонии.

Утром 17 ноября перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" между двумя мужчинами произошел конфликт, после которого один из его участников взял дома ружье, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром и службой безопасности метро. "На ружье "Бекас-3" у 75-летнего мужчины имеется разрешение", - добавили в надзорном ведомстве столицы. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация