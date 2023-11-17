СК возбудил дело о халатности по факту закрытия подмосковной школы на ремонт

По мнению граждан, решение о начале ремонтных работ в учреждении в январе 2024 года необоснованно и нарушает права обучающихся и родителей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после сообщения жителей о закрытии школы в Дзержинском из-за капитального ремонта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Люберцам ГСУ СК России по Московской области по результатам рассмотрения коллективного обращения жителей Дзержинского о несогласии с закрытием местного образовательного учреждения на время проведения капитального ремонта возбуждено уголовное дело о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, по мнению граждан, решение о начале ремонтных работ в учреждении в январе следующего года необоснованно и нарушает права обучающихся и родителей. В связи с тем, что другие школы находятся далеко от этой и переполнены, жители просят перенести срок начала капитального ремонта до момента открытия соседней школы.

В настоящее время запланированы осмотры образовательного учреждения, допросы и изучение всей необходимой документации. По поручению председателя Следственного комитета ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.