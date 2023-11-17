Во Владикавказе в результате наезда на остановку пострадали два человека

Они госпитализированы

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на остановку во Владикавказе, два человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 09:30 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением и совершил наезд на остановку, расположенную во Владикавказе на проспекте Коста, 273", - говорится в сообщении.

Двое человек, ожидающих общественный транспорт на остановке, пострадали. Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшим и передали медикам, они госпитализированы.