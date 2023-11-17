17 ноября, 08:12

Во Владикавказе в результате наезда на остановку пострадали два человека

Они госпитализированы

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на остановку во Владикавказе, два человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 09:30 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением и совершил наезд на остановку, расположенную во Владикавказе на проспекте Коста, 273", - говорится в сообщении.

Двое человек, ожидающих общественный транспорт на остановке, пострадали. Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшим и передали медикам, они госпитализированы. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация